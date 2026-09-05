Avanza construcción del hospital Pueblo Presidente Afro y Originarios en Bluefields , Caribe Sur

La construcción del hospital Pueblo Presidente Afro y Originarios continúa avanzando en la ciudad de Bluefields, con el objetivo de que la nueva infraestructura de salud sea entregada a las familias de la Costa Caribe entre los años 2028 y 2029.

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, informó sobre el desarrollo del proyecto y destacó que la obra forma parte de las acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud de las familias de la región.

Finalmente, la Compañera Rosario señaló que la meta es concluir el hospital, Dios mediante, durante el periodo previsto y convertirlo en un referente del acceso a los servicios de salud para la población de Bluefields y las comunidades de la Costa Caribe.