ENACAL y Alcaldía de Matagalpa inauguran ampliación del sistema de agua potable para 400 familias

El Gobierno sandinista, a través de ENACAL, en alianza con la Alcaldía de Matagalpa y familias protagonistas, inauguró la ampliación del sistema de agua potable en la ciudad de Matagalpa.

El proyecto está orientado a mejorar de forma directa el suministro del vital líquido a unas 400 familias en cuatro sectores del municipio.

Las obras de infraestructura ejecutadas contemplaron la instalación de 1,100 metros de tuberías de conducción y la puesta en funcionamiento de una nueva estación de bombeo.

Con este importante proyecto se optimiza el servicio de agua potable para los pobladores de los barrios Germán Pomares, Linda Vista, Juan Pablo II y Yaguare, garantizando mayor cobertura y calidad de vida para las familias de la zona.