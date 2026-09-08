ENACAL restablece agua potable a 100 familias de San Miguel de Los Mojicas

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) informó que concluyeron los trabajos de rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad San Miguel de Los Mojicas, en San Marcos, Carazo, donde unas 100 familias, equivalentes a alrededor de 550 personas, recuperaron el servicio.

Rehabilitan sistema de agua que beneficia a 550 habitantes de San Miguel de Los Mojicas

El sistema había resultado afectado por fallas en componentes eléctricos y en los equipos de bombeo, lo que obligó a ejecutar labores de reparación y sustitución de equipos.

Los trabajos realizados incluyeron la desinstalación e instalación del equipo de bombeo, además de la sustitución de la bomba, el motor y varios componentes eléctricos dañados.

Posteriormente, técnicos realizaron pruebas de funcionamiento y la puesta en operación del sistema, permitiendo restablecer el abastecimiento de agua potable a las familias de la comunidad.

De acuerdo con ENACAL, la rehabilitación permite garantizar nuevamente el servicio a aproximadamente 550 habitantes de San Miguel de Los Mojicas.

La intervención se realizó en coordinación con las familias de la comunidad como parte de las acciones de mantenimiento y recuperación de sistemas de agua potable que presentan desperfectos técnicos.