ENACAL finaliza trabajos frente al Colegio La Salle y normaliza suministro de agua

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) informó que la mañana de este domingo concluyeron los trabajos de instalación y acople de una tubería de 12 pulgadas en el sector de Invercasa, frente al Colegio La Salle, en Managua.

Tras finalizar las labores, la empresa comenzó a restablecer paulatinamente el servicio de agua potable en los sectores que resultaron afectados durante los trabajos.

ENACAL detalló que el suministro está siendo restablecido en: Villa Fontana, Reparto San Juan, Lomas de San Juan, sector de la Lotería, Montesol, Acrópolis, Santa Catalina, Montserrat, Reparto San Ángel, Lomas de San Ángel, Villas de San Ángel y Casimiro Sotelo.

La empresa pidió disculpas a las familias por los inconvenientes ocasionados mientras se ejecutaban las labores.

ENACAL recordó a los usuarios que pueden reportar emergencias, problemas con el suministro de agua potable, situaciones relacionadas con saneamiento o solicitar apoyo con cisternas a través de la línea de emergencia 127.

La institución indicó que continuará atendiendo los reportes de la población mientras el servicio se normaliza de forma progresiva en las zonas mencionadas.