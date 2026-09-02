Gobierno Sandinista inaugura modernas aulas y auditorio Arlen Siu en el CUR-URACCAN de Nueva Guinea

En el marco de la celebración del Septiembre Victorioso, el Gobierno de Nicaragua inauguró un moderno módulo que comprende dos aulas de clases y un auditorio en el Centro Universitario Regional de la URACCAN en Nueva Guinea, en homenaje a la heroína «Arlen Siú».

La obra contó con una inversión de 4 millones 982 mil córdobas provenientes del Presupuesto General de la República, y beneficia de forma directa a 400 estudiantes de matrícula ordinaria, quienes ahora cuentan con ambientes plenamente equipados con aire acondicionado, escritorios docentes, pupitres e iluminación LED.

Durante el acto central, autoridades locales y universitarias destacaron que esta obra consolida las políticas educativas impulsadas por el Buen Gobierno a través de URACCAN, garantizando el derecho a una educación superior gratuita, de calidad y con enfoque intercultural.

Asimismo, recalcaron que estas inversiones crean mejores condiciones para la formación profesional del talento humano que impulsa el desarrollo de las comunidades y pueblos de la Costa Caribe nicaragüense.

Las nuevas instalaciones están listas para el uso de la comunidad universitaria, convirtiéndose en un espacio idóneo para el desarrollo de congresos, seminarios, ferias, festivales culturales y encuentros académicos.

Con esta infraestructura, se fortalecen los procesos de aprendizaje, el intercambio de conocimientos, la promoción de la cultura y la integración de acciones con impacto comunitario.

