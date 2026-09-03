Avanza 93% proyecto de agua potable para 600 familias de San Francisco del Norte

Familias de El Nancital número 2 de San Francisco del Norte, Chinandega, están cada vez más cerca de contar con un mejor servicio de agua potable, gracias a los trabajos de ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento que avanzan en un 93%.

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Las obras permitirán mejorar las condiciones de acceso al agua para unas 600 familias, una vez que el sistema entre en funcionamiento, lo cual está previsto para finales de este año.

Como parte del proyecto, ya fue rehabilitado un pozo, incluyendo sus obras civiles, mientras que también se construyó el tanque de almacenamiento y se instalaron aproximadamente 4 mil 900 metros de tubería, además de las conexiones domiciliares.

Los trabajos son desarrollados por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en coordinación con las familias protagonistas y la Alcaldía de San Francisco del Norte.

