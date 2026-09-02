Masaya celebra 187 años con gala artística y tradición viva

Con música, poesía, danza y una amplia participación de las nuevas generaciones, Masaya inició las actividades conmemorativas por sus 187 años de haber sido elevada a ciudad, en una gala artística realizada en la Plaza de Cultura que reunió a más de 500 niños, niñas y jóvenes.

Masaya inicia sus Fiestas Tradicionales con gala artística

El espectáculo, protagonizado por los integrantes de los Coros Estudiantiles Rubén Darío, permitió a las familias masayenses disfrutar de una jornada dedicada a las raíces y tradiciones que identifican a la Ciudad Creativa, considerada cuna del folclor nicaragüense.

La gala inició con la interpretación de “Masaya está de fiesta”, seguida de “Monimbó” y de la declamación del poema “Gratitud a Masaya”, escrito por el poeta nicaragüense Rubén Darío. Marimbas, guitarras y filarmónicos acompañaron las presentaciones que resaltaron la riqueza artística de la ciudad.

Los jóvenes provenientes de distintos centros educativos del departamento de Masaya compartieron escenario con la Orquesta Municipal Estudiantil, la Escuela de Música Alfredo Barrera y el profesor Iván Gutiérrez, demostrando el talento y la preparación artística de las nuevas generaciones.

La alcaldesa de Masaya, Janina Noguera, destacó que la ciudad celebra esta fecha con una programación que reúne música, poesía y danza, como parte del inicio de sus Fiestas Tradicionales y Culturales.

La jornada también contó con grupos de danza y un colorido desfile de expresiones representativas de la identidad masayense, entre ellas Los Agüizotes y El Torovenado El Malinche de Carmen Toribio In Memoriam, reafirmando la vigencia de las tradiciones y el folclor de esta ciudad.

