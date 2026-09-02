Vecinos del René Cisneros quedarán sin agua por obras en la Pista Héroes

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) informó a las familias del barrio René Cisneros, en Managua, que se interrumpirá el suministro de agua potable desde las 9:00 p. m. de este miércoles 2 de septiembre hasta las 2:00 a. m. del jueves 3 de septiembre.

La medida responde a trabajos de descargo eléctrico programados en el Tramo II del proyecto de ampliación de la Pista Héroes de La Insurrección, obra ejecutada por la Alcaldía de Managua, lo cual requerirá sacar de operación de manera temporal el pozo que abastece a este sector.

ENACAL ofrece disculpas por las molestias causadas y pone a disposición de la población la línea de emergencia 127 para atender denuncias, consultas, eventualidades o solicitudes de apoyo con camiones cisterna durante el período de afectación.

