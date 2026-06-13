Realizan exitoso Festival de Comidas Típicas a base de cerdo en Estelí

El Parque Central 16 de Julio de la ciudad de Estelí fue el escenario del exitoso Festival Departamental de Comidas Típicas a Base del Cerdo, un evento promovido por el Gobierno de Nicaragua para impulsar la economía familiar, el arte, la cultura y la sana convivencia.

La vicealcaldesa de Estelí, profesora Melania Peralta, detalló que el festival contó con la participación de 16 protagonistas de todo el departamento, quienes reportaron excelentes ventas.

Las familias estelianas y visitantes disfrutaron de una amplia variedad de platillos tradicionales como chancho con yuca, sopa de frijoles con chicharrones, costilla de cerdo, carne asada y montucas, los cuales se agotaron rápidamente debido a la gran afluencia de personas.

La actividad estuvo amenizada con presentaciones de música y danza, así como dinámicas tradicionales como la rayuela y el tiro al blanco.

Además, se promovió el espíritu del ahorro en los niños mediante juegos con alcancías de barro en forma de cerditos.

Durante el evento también participaron representantes de los programas Usura Cero y Adelante, quienes brindaron acompañamiento e información sobre créditos socioproductivos, facilitando que más emprendedores locales continúen fortaleciendo sus negocios familiares para el desarrollo económico del país.