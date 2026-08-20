Asesinan a padre e hijo en Wiwilí, Jinotega, y Policía investiga el crimen

Un doble homicidio sacudió a los habitantes de la comunidad Santa Rosa de Parpar, en el microrregión de Wamblan, municipio de Wiwilí, Jinotega, tras registrarse el asesinato a balazos del señor Esaú Laguna, de 47 años, y de su hijo, el adolescente Amasías Elioenahi Laguna Rodríguez, de 16 años.

Padre e hijo son asesinados dentro de vivienda en Wiwilí, Jinotega

El sangriento hecho ocurrió a eso de las cinco de la mañana de ayer miércoles dentro de la vivienda de las víctimas, ubicada a unos 95 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Wiwilí.

Los disparos los recibieron las víctimas principalmente en el pecho, la cabeza y la nuca, y en el lugar del cobarde ataque quedaron regados en el suelo once casquillos de pistolas calibre 9 milímetros.

De acuerdo con informes preliminares, el fallecido residía habitualmente en la vecina república de Honduras —país donde había adquirido la nacionalidad— y hace pocos meses se trasladó a territorio nicaragüense debido a que supuestamente había tenido problemas personales con algunas personas.

Sobre los autores del crimen, las sospechas preliminares apuntan a que los asesinos habrían ingresado desde el territorio hondureño para ejecutar el ataque y posteriormente darse a la fuga cruzando la frontera de regreso.

Agentes de la Policía Nacional se movilizaron hasta la remota comarca para resguardar la escena, realizar las investigaciones correspondientes y tratar de dar con el paradero de los responsables.

