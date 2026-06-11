Incautan 4 kilos de cocaína y una libra de marihuana en Rivas

La Policía Nacional informó la incautación de 4 kilos con 459 gramos de cocaína, y una libra con 5 onzas de marihuana, en par de operativos en del barrio Popoyuapa y en el barrio El Calvario del municipio de Rivas.

La comisionada Karen Obando

La comisionada Karen Obando, Codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que Roberto Carlos Villarreal Rodríguez, quien viajaba en la camioneta placa M432-037, acompañado de Anthony Gabriel Ruiz Villarreal, ambos de 20 años de edad, fueron arrestados al encontrárseles de 2 kilos con 224.8 gramos, y una libra con 5 onzas de marihuana.

Dos detenidos y varias evidencias incautadas por la policía.

Además, se les ocupó 2 celulares y dinero en efectivo. El operativo se realizó el martes 9 de junio del presente año, a las 5 de la tarde, en el retén policial ubicado de la cancha Punta Caliente 300 metros al oeste del barrio Popoyuapa, municipio de Rivas.

Mientras que en el barrio El Calvario, en el municipio de Rivas, la Policía Nacional, allanó una vivienda, donde se capturó a Elmer Otoniel Pichardo y Lauren Sofía Arcia Castillo, de 26 y 23 años de edad respectivamente.

Detenidos y evidencias presentadas por la Policía Nacional.

Durante el registro de la casa, se incautaron dos paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva, conteniendo sustancia color blanca, la prueba de campo dio positivo a Cocaína, con un peso de 2 kilos con 234.3 gramos.

A los señalados, también, se les ocupó una motocicleta, un celular y dinero en efectivo. En ambos operativos se ocuparon en total, 4 kilos con 459 gramos de cocaína y libra con 5 onzas de marihuana.

Los arrestados enfrentan a la justicia, cuyas autoridades tienen las evidencias ocupadas por la Policía Nacional, que garantiza la seguridad nacional y de manera permanente, contrarresta al narcotráfico y el crimen organizado.

