Rivas: dos trabajadores heridos al caer cuadraciclo en excavación profunda

Los ciudadanos Douglas Arriola y José López, conocido como “Charillas”, resultaron gravemente heridos mientras realizaban trabajos de excavación en una finca ubicada en el sector de El Cairo, en el municipio de Buenos Aires, Rivas.

Dos trabajadores gravemente lesionados al caer cuadraciclo en profunda excavación en Rivas

De acuerdo con la información preliminar, dentro de la noria se encontraban 3 personas realizando labores de excavación, y para extraer la tierra en baldes, utilizaban un cuadraciclo conducido por Douglas Arriola, que la jalaba con mecates hasta la parte de arriba.

Aparentemente, cuando estaban haciendo ese trabajo, el cuadraciclo se apagó y se fue de retroceso cayendo al área de excavación a varios metros de profundidad, donde impactó contra José López, quien se encontraba abajo.

Los heridos fueron auxiliados y trasladados en una ambulancia de los Bomberos Unidos de Buenos Aires hasta el Hospital Gaspar García Laviana, en Rivas, donde están recibiendo atención médica, mientras las autoridades investigan el accidente.

