Policía Nacional incauta más de 3 kilos de cocaína y captura a dos sujetos en Estelí

En el marco de las acciones continuas contra el crimen organizado y el narcotráfico, la Policía Nacional capturó a dos sujetos a quienes les incautó tres kilos con 140 gramos de cocaína durante un operativo ejecutado en la ciudad de Estelí.

Detenidos Diego Armando Garnier Bejarano y Luis Francisco Ramírez Quiroz

El quiebre fue realizado a las 8 y 45 minutos de la mañana del sábado 5 de septiembre en una calle del barrio Justo Flores, donde agentes policiales interceptaron un auto marca Hyundai color rojo, placas M 393-631, conducido por Diego Armando Garnier Bejarano, de 34 años, quien viajaba acompañado por Luis Francisco Ramírez Quiroz, de 33.

Durante la inspección del automotor, las autoridades hallaron dentro de una mochila negra tres paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva que, tras la prueba de campo, dieron positivo a cocaína.

Además del estupefaciente, las autoridades ocuparon el automóvil, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo como evidencias del delito.

Ambos detenidos, junto a todo lo incautado, fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes para su debido proceso judicial.

