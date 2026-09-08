Chontales: dos heridos leves tras choque de cabezales en La Ñámbara

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este martes en el kilómetro 169 de la cuesta de La Ñámbara, en el municipio de Santo Tomás, Chontales, cuando dos vehículos de carga colisionaron de frente debido a las condiciones húmedas sobre la carretera.

Dos heridos leves causa colisión entre dos cabezales en Cuesta La Ñámbara

El incidente ocurrió cuando Francisco Wilson, conductor de un furgón que transportaba mercadería desde El Rama hacia Managua, descendía por la pendiente y perdió el control al frenar sobre el pavimento mojado, lo que provocó que el pesado vehículo se deslizara e invadiera el carril contrario.

La unidad terminó impactando frontalmente contra una pipa recolectora de leche de la empresa LALA que subía la cuesta, conducida por Elder Antonio Canales.

Producto del impacto, la pipa terminó contra el paredón a la orilla de la vía y su conductor resultó con lesiones leves en una extremidad inferior.

Paramédicos de la Cruz Blanca acudieron de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios a Canales y trasladarlo al Centro de Salud Pablo Úbeda de Santo Tomás, mientras agentes de la Policía de Tránsito acordonaron la zona para realizar el peritaje correspondiente y ordenar el flujo vehicular en dicho tramo.

