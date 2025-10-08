Delegación nicaragüense inicia visita oficial en Corea del Norte por aniversario del Partido del Trabajo

Una delegación del Gobierno de Nicaragua inició una visita oficial en la República Popular Democrática de Corea (RPDC) este 7 de octubre de 2025.

La misión tiene como objetivo principal acompañar la conmemoración del 80 Aniversario de la Fundación del Partido del Trabajo de Corea.

En su primer día de actividades, la delegación nicaragüense presentó una ofrenda floral ante las estatuas de bronce del Gran Líder Camarada Kim Il Sung y el Gran Dirigente Camarada Kim Jong Il.

Esta ofrenda se realizó en nombre de los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, como muestra de respeto y admiración a la «Heroica República Popular Democrática de Corea y su historia de lucha antiimperialista».

Los líderes del Partido del Trabajo de Corea mostraron su agradecimiento por el gesto de Amistad y Solidaridad de la misión nicaragüense.

Asimismo, trasladaron sus saludos fraternos al Pueblo Nicaragüense, destacando la Amistad Histórica que une a ambos Partidos y Gobiernos.



