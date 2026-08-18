Japón eleva a 13 los muertos por graves inundaciones en Chiba

Al menos 13 personas murieron a causa de las fuertes lluvias e inundaciones registradas en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, mientras más de 2,500 viviendas resultaron afectadas.

Inundaciones en Chiba dejan 13 fallecidos y más de 2,500 viviendas afectadas

El balance aumentó después de que las autoridades confirmaran otros 2 fallecimientos vinculados con las inundaciones, de acuerdo con información difundida por la cadena japonesa NHK.

Una de las víctimas es un hombre de unos 60 años que permanecía desaparecido en el barrio de Wakaba.

El segundo fallecido es un hombre de 80 años, cuyo cuerpo fue localizado en la misma zona durante las últimas horas.

Las autoridades mantienen además la búsqueda de una tercera persona que continúa desaparecida.

Las lluvias provocaron inundaciones extensas en sectores residenciales y agrícolas de Chiba, generando daños en viviendas, caminos y zonas de cultivo.

Más de 2,500 casas presentan algún tipo de afectación por el agua, según el balance disponible.

Las inundaciones también golpearon áreas agrícolas que producen alimentos destinados al abastecimiento de Tokio, lo que amplía el impacto de la emergencia más allá de las zonas directamente anegadas.

#CHIBA#JAPÓN



▪️Las lluvias registradas en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, #Japón, ascendió a 10 personas, 1.500 hogares quedaron inundados y más de 1.200 vehículos inutilizados por el agua



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