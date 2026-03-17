MINSA lleva clínicas, brigadas y prevención a balnearios

El Ministerio de Salud (MINSA) tiene previsto la ejecución de un plan integral que se desarrollará del 28 de marzo al 5 de abril, para garantizar la atención a la población durante las vacaciones de Semana Santa en balnearios y centros turísticos.

De acuerdo con las autoridades sanitarias se instalarán 57 clínicas móviles. Se dispondrán 348 puestos médicos móviles para brindar atención y de emergencia a las familias que acuden a los centros recreativos y turísticos.

Se brindará atención a pacientes afectados por enfermedades crónicas, epidémicas, traumas o quemaduras que acudan a los puestos médicos para su valoración oportuna.

En conjunto con la Cruz Blanca se garantizará atención en los principales centros recreativos y turísticos. Se dispondrán las ambulancias del MINSA y la Cruz Blanca para traslados de pacientes ante emergencias que se presenten durante el periodo vacacional.

Igualmente, se realizarán jornadas educativas dirigidas a la población en balnearios y centros recreativos sobre la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, promoviendo conductas responsables y el autocuidado de la salud.

Se brindará información a los veraneantes para prevenir la insolación y golpe de calor.

En coordinación con la Juventud Sandinista, el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, INTUR y alcaldías, se desarrollarán jornadas de limpieza en los balnearios y centros recreativos del país.

Se aplicará larvicida a los recipientes que almacenan agua como pilas, barriles, piletas y la eliminación de depósitos y calaches que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Se realizará fumigación para eliminar a los mosquitos adultos que transmiten el dengue, en los principales centros recreativos y turísticos.

El personal del MINSA, vacunará según esquema a las familias, dueños de negocio y trabajadores.