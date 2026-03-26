Nicaragua

Más de 144 mil familias serán atendidas en sus barrios por el Ministerio de Salud

Por Sergio Martinez
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El Ministerio de Salud anunció que entre el lunes 30 de marzo y el domingo 5 de abril, brindará, atención médica general y especializada a 144 mil 228 familias de todo el país.

La entidad detalló que los servicios médicos serán llevados a 2 mil 437 barrios y comunidades, mediante la realización de 1,427 ferias de salud y clínicas Móviles.

El MINSA detalló que dentro de esa programación desarrollará 68 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la Estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

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