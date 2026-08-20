MARENA detecta 12 mamíferos en reservas de Estelí y Jinotega

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) realizó un monitoreo de biodiversidad mediante el uso de cámaras trampa en las reservas naturales Tisey La Estanzuela, en Estelí, así como en el Macizo de Peñas Blancas, Finca Las Carmelitas y Datanlí El Diablo, en Jinotega, logrando identificar 12 especímenes de mamíferos.

Entre las especies registradas destacan la guatusa, la guardatinaja, el zorro cola pelada, el oso hormiguero de chaleco y el venado cola blanca.

Los hallazgos más relevantes del estudio corresponden al avistamiento de un ejemplar de puma o león de montaña y un ocelote en estas áreas protegidas.

La presencia de estas especies constituye un indicador positivo del buen estado de conservación de los ecosistemas locales, permitiendo a las autoridades ambientales actualizar los registros de fauna silvestre y fortalecer las acciones de monitoreo y protección de la biodiversidad en el país.