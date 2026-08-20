Granada agiliza trámites ambientales con nuevo módulo de MARENA

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) realizó en la Casa de los Tres Mundos, en Granada, el taller de presentación y uso del módulo de Ventanilla Única del Sistema de Evaluación Ambiental (SEAN), dirigido a fortalecer las capacidades del equipo técnico de sus delegaciones territoriales.

MARENA capacita a personal en uso del Módulo de Ventanilla Única del Sistema de Evaluación Ambiental

El taller estuvo orientado a optimizar la gestión de trámites ambientales y forestales para ofrecer una atención más eficiente, oportuna y transparente.

De acuerdo con datos del MARENA, la institución atiende anualmente a unos 5,000 usuarios y recibe más de 1,000 solicitudes en sus distintas modalidades a nivel nacional.

Durante la actividad, que contó con la asistencia de técnicos territoriales y personal administrativo de la sede central, se explicaron las funcionalidades de la plataforma en línea para el registro, seguimiento y trazabilidad de trámites, devoluciones, subsanaciones y denuncias, además de realizarse demostraciones prácticas para la generación de reportes.

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