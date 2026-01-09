«El Calalazo» llega para contagiar ritmo con Los Sabrosones de Guajira y anuncia gira por España
La agrupación nacional Los Sabrosones de Guajira, con 11 años de trayectoria y más de 30 temas propios, presentaron en los estudios de Tu Nueva Radio Ya su más reciente producción musical: “El Calalazo”.
El tema fue compuesto por el director del grupo, Don Iván Robleto, la canción se inspira en divertidas experiencias vividas por él y sus amigos.
Robleto anunció además que el grupo prepara una gira por Europa, específicamente en España, donde ofrecerán seis conciertos en septiembre, llevando su música a nuevos escenarios y conectando con sus fanáticos internacionales.
Para contrataciones con Los Sabrosones de Guajira pueden comunicarse al 8672-8833.