Dejan en prisión preventiva a «tamal» que despojó de su celular a una mujer en colonia Máximo Jerez

El doctor Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, Juez Sexto de Audiencia de Managua, admitió este viernes la acusación y dejó en prisión preventiva a Cristian Daniel Estrada Romero, de 24 años, por el delito de robo con violencia e intimidación.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Estrada Romero le arrebató un celular valorado en tres mil córdobas a la señora Concepción de María Medal Miranda, de 34 años, cuando caminaba con su aparato en la mano en la colonia Máximo Jerez.

El robo ocurrió al mediodía del pasado lunes 23 de marzo cuando doña Conchita caminaba específicamente en el costado norte del colegio Luis Alfonso Velásquez Flores.

Tras admitir la acusación, el doctor Rolando Salvador Sanarusia programó la audiencia inicial para el lunes 13 de abril.