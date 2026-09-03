Solicitan 3 años para sujeto declarado culpable de apuñalar a sobrino

El Ministerio Público solicitó una pena de tres años de prisión contra Jorge Alberto Sánchez, de 50 años, tras ser declarado culpable por el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de su sobrino, Rigoberto Antonio Ramírez Collado, de 43 años.

Jorge Alberto Sánchez

Sánchez fue detenido por las autoridades policiales y puesto a la orden de la Fiscalía, después de que le asestó varias estocadas a su sobrino en una calle del barrio Casimiro Sotelo, en la capital.

El fallo de culpabilidad fue emitido por la jueza Irma Laguna, del Juzgado Primero Distrito Penal de Juicio de Managua, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre las que destaca un video de cámara de seguridad y el testimonio de la propia víctima.

Las evidencias demostraron que la tarde del pasado 28 de junio, Ramírez Collado se encontraba ingiriendo licor afuera de una vivienda cuando Sánchez se le acercó por la espalda y le asestó tres puñaladas.

Tras la resolución judicial, en el debate de pena la representación fiscal pidió la condena de tres años de cárcel, mientras que la defensa solicitó la pena mínima de dos años y seis meses.

