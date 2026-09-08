Condenan a dos adolescentes por ataque a estudiante en Chichigalpa

La jueza Vida Mercedes Icaza, titular del Juzgado de Distrito Penal de Adolescentes de Chinandega, dictó una condena de dos años de privación de libertad en un centro especializado contra dos adolescentes de 16 años, tras declararlos responsables del delito de homicidio en grado de frustración en perjuicio de un estudiante de secundaria.

La agresión ocurrió el pasado 20 de abril en las afueras del Instituto Víctor Manuel Soto, ubicado en el municipio de Chichigalpa, en el momento en que la víctima, identificada como Pablo Ignacio Rugama Valle, de 18 años, salía del recinto educativo.

De acuerdo con las investigaciones y los elementos probatorios incorporados al proceso judicial por la Fiscalía, los dos adolescentes procesados actuaron de manera conjunta y coordinada en compañía de una tercera persona.

Durante la agresión se emplearon armas cortopunzantes y objetos contundentes, incluyendo un machete, piedras, además de propinarle golpes y patadas a la víctima.

Entre las pruebas fundamentales presentadas durante el juicio, la representación fiscal incorporó una grabación de video de aproximadamente 22 segundos que captó parte del ataque.

En las imágenes se observa cómo el estudiante permanecía tendido en el suelo e intentaba protegerse de las agresiones.

En la resolución judicial, la jueza Icaza concluyó que los involucrados ejecutaron acciones directas encaminadas a provocar la muerte del joven, poniendo en grave e inminente riesgo su vida.

El resultado fatal no se llegó a concretar debido a la oportuna intervención de un ciudadano que auxilió a la víctima.

En cumplimiento con los marcos legales de protección a la niñez y la adolescencia, las identidades de los dos condenados se mantienen en reserva.

