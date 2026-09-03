Programan Audiencia Inicial para salvajes que mataron a señora para robarle 900 mil córdobas

Para el lunes 7 de septiembre fue programada la audiencia inicial de Elyin Antonio Cano Fajardo y Ernesto Hernández Polanco, dos de los cuatro acusados por el asesinato de la señora María de los Santos Monterrey Cienfuegos, de 75 años.

María de los Santos Monterrey Cienfuegos

Los otros dos señalados de participar en el atroz crimen son los prófugos Eliezer Ochoa Medrano y Abel Antonio Salinas Galeano, para quienes el licenciado Saul Martínez Méndez, Juez Distrito de lo Penal de Audiencia de Bilwi, Caribe Norte, giró orden de allanamiento y captura.

El crimen ocurrió la noche del 23 de julio, en la casa de la víctima, localizada en la comunidad de Sukuas, en el territorio de Tasba Pri, Puerto Cabezas, Caribe Norte, con el objetivo de robar 900 mil córdobas que había obtenido por la venta de unas tierras.

Según la acusación, el robo fue planificado por Elyin Antonio Cano Fajardo, de 37 años, cónyuge de Onelia del Carmen Castellón, nieta de la víctima, quien por su cercanía con la familia tenía conocimientos de la venta de las tierras y del dinero obtenido.

Para ejecutar el plan, en los primeros días de julio, Elyin contactó por celular a Eliezer Ochoa Medrano para proponerle el robo, asegurándole que sería algo fácil, ya que la víctima convivía solo con su hijo sordo Henry Castellón Monterrey.

Luego Eliezer Ochoa reclutó a Ernesto Hernández Polanco y Abel Antonio Salinas Galeano.

Fue de esa manera, que los sujetos llegaron a la casa de la víctima la noche del 23 de julio y aprovechando que Elyin había dejado sin seguro una ventana, Ernesto Hernández Polanco y Abel Antonio Salinas ingresaron al cuarto donde dormía doña María Monterrey, en tanto sus compinches vigilaban fuera.

Cuando los sujetos estaban en el cuarto, doña María despertó, por lo cual Ernesto le dio un puñetazo en la cara para que no gritara y le colocó en el rostro una toalla, además de pasarle un mecate a Abel Salinas para que le atara las manos hacia atrás.

La señora murió por asfixia

Seguidamente ambos ejercieron presión sobre las vías respiratorias de la señora provocándole asfixia mecánica por sofocación, lo cual le causó la muerte.

Luego ambos registraron la habitación hasta encontrar los 900 mil córdobas que estaban guardados en un saco macen debajo del colchón de la cama y huyeron del lugar por la puerta trasera de la casa.

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