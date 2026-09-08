El busero Gabriel Guzmán irá a juicio por fatal accidente en Ciudad Jardín, Managua

El próximo 25 de septiembre, el conductor Gabriel Alberto Guzmán, de 24 años, deberá enfrentar el juicio oral y público en los juzgados de Managua para responder por las acusaciones de homicidio y lesiones imprudentes, tras provocar un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de una ciudadana y dejó a otra persona lesionada en el sector de Ciudad Jardín.

Gabriel Alberto Guzmán

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron a la 1:07 de la tarde del pasado 26 de agosto, cuando Guzmán conducía un autobús de la ruta 165 e irrespetó una señal de alto, impactando violentamente a la motocicleta en la que viajaban los adultos mayores María Auxiliadora Díaz López, de 69 años, y José Andrés Tercero, de 73 años.

Tras la colisión, la unidad de transporte público arrastró a la pareja y a la motocicleta a lo largo de aproximadamente 12 metros.

A causa del severo impacto, doña María Auxiliadora Díaz sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte horas más tarde en el Hospital Manolo Morales, mientras que Tercero sobrevivió con múltiples.

