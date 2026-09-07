Fiscalía pide 7 años de prisión a mujer por vender droga en Managua

El Ministerio Público solicitó una pena de siete años de prisión y 500 días multa contra Cherly Arleth Urtecho Martínez, de 32 años, luego de que admitió voluntariamente en los juzgados de Managua dedicarse al tráfico y comercialización de sustancias ilícitas desde su vivienda en el barrio Monte Fresco, ubicado en el Distrito VI de la capital.

Cherly Arleth Urtecho Martínez

La admisión de hechos por parte de la procesada se produjo tras un contundente allanamiento ejecutado por la Policía Nacional el pasado 23 de julio.

En la vivienda, los agentes incautaron dos paquetes de droga, una bolsa con piedras de crack, así como la suma de 12 mil dólares y más de 34 mil córdobas en efectivo.

Tras la declaración de culpabilidad, la determinación final de la condena quedó a cargo del juez Wilfredo Ramírez Lacayo, quien emitirá la sentencia definitiva en los próximos días.

