Camionero queda libre por mediación de $12,000 tras muertes de padre e hijo

Luego de pagar dos mil dólares directamente, más los diez mil dólares que le corresponde entregar obligatoriamente el seguro, el camionero Freddy Uriel Malueño Duarte, de 21 años, fue liberado de la acusación por la muerte de un hombre y su hijo en accidente de tránsito ocurrido en El Rama, Caribe Sur.

Camionero queda libre tras mediación de 12 mil dólares por muerte de hombre y su hijo

La mediación fue aceptada por doña Alejandra Humberta Luna Hurtado, viuda de Encarnación Ramírez Pilarte, de 53 años, y madre de Milton Uriel Ramírez Luna, de 20, quienes fueron impactados mortalmente en su motocicleta por el camión que conducía Freddy Malueño, la tarde del pasado 9 de enero.

El trágico percance vial ocurrió en el sector de la comarca El Colorado, kilómetro 297 y medio de la carretera a Ciudad Rama, en donde el camión circulaba a una velocidad de entre 76 y 86 kilómetros por hora, cuando invadió el carril contrario, provocando el choque en el que murieron padre e hijo.

A causa del brutal impacto, los ocupantes de la moto fueron a caer a casi 11 metros y seis metros de distancia respectivamente. Milton resultó con diez lesiones en diferentes partes del cuerpo, en tanto su padre Encarnación resultó con veinte lesiones, trauma intracraneal y trauma cráneo fácil.

Ambos murieron en el sitio del accidente en donde el camión quedó atravesado a un lado de la vía y la motocicleta quedó prácticamente destrozada.

En la mediación quedó claro que de los diez mil dólares que pagó la aseguradora, cinco mil corresponden a la indemnización por la muerte de don Encarnación y los otros cinco mil por el fallecimiento de su hijo Milton.

Después de cumplirse el acuerdo de mediación, la máster María Adela Vargas Duarte, Jueza de Distrito de lo Panel de Audiencias y Local Penal de Ciudad Rama, declaró extinguida la acción penal por el delito de homicidio imprudente, dictó el sobreseimiento de Malueño y ordenó su libertad.

