Dictan cadena perpetua contra coautor de asesinato de Bluefields, Caribe Sur

El ciudadano Maycol Tayshan Sambola de 19 años, fue condenado a prisión perpetua revisable tras ser declarado culpable como coautor material directo del delito de asesinato agravado en perjuicio de Luis Francisco Flores González de 18 años.

La acusación indica que los hechos ocurrieron el 14 de octubre del 2025, a eso de las 1:30 de la tarde, en el parque Reyes de Bluefields, donde Maycol Tayshan atacó con arma blanca hasta la muerte a su víctima.

Agentes policiales capturaron el día del crimen a Maycol Tayshan junto a un menor de edad, durante un operativo en el barrio Ricardo Morales, cerca de donde ocurrió el asesinato, según indica la sentencia 04-2026 emitida por el Juzgado Distrito Penal de Juicio de Bluefields, en la circunscripción Costa Caribe Sur.

Al día siguiente, la Policía Nacional presentó públicamente, a los detenidos, identificando al adolescente con las iniciales K.K.M.B.

El proceso judicial avanzó y, en diciembre de 2025, el menor admitió los hechos y fue declarado culpable como coautor de asesinato agravado, delito por el que recibió una condena de 6 años de cárcel.