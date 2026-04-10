Dictan 10 años a sujeto que mató atrozmente a su hermano de crianza, en Estelí

A diez años de prisión fue condenado Luis Omar Vásquez Vásquez, de 58 años, por el homicidio de su hermano de crianza Marcos Antonio Rizo Valdivia, de 36, cometido en la comunidad San Antonio de Santa Cruz, Estelí.

Marcos Antonio Rizo Valdivia, de 36 años

El acusado fue declarado culpable por el Juez de Distrito Penal de Juicios de Estelí, Máster Erick Ramón Laguna Averruz, en base a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

En el debate de pena la Fiscalía pidió 15 años de prisión contra el acusado, en tanto la defensa técnica solicitó dos años, y al dictársele 10 años, los familiares de la víctima se mostraron conformes con la pena impuesta.

Según la acusación Fiscal, Marcos Antonio Rizo Valdivia fue asesinado la madrugada del 22 de agosto del año 2025 y fue encontrado 15 horas después del crimen en la finca conocida como Los Matasanos, propiedad del acusado.

Marcos Rizo fue torturado, le arrancaron las uñas de los pies, tenía múltiples fracturas causadas con un objeto contundente y señales de que fue arrastrado, lo que generó indignación entre familiares y conocidos.

