Condenan a más de 5 años a sujeto que estafaba con billetes falsos en Nueva Segovia

El sujeto José Ramón Rocha Sevilla fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión, tras ser hallado culpable del delito de falsificación de moneda en perjuicio de la seguridad socioeconómica del Estado de Nicaragua.

José Ramón Rocha Sevilla

La sentencia fue dictada por la doctora Verónica Fiallos, Jueza de Distrito Penal de Juicio de Nueva Segovia.

Además del tiempo en prisión, el sentenciado deberá pagar 600 días multa. Según lo establecido, Rocha Sevilla cumplirá su condena en el Sistema Penitenciario «Puertas de la Esperanza» en Estelí, la cual finalizará el 7 de agosto de 2030.

Las investigaciones del Ministerio Público demostraron que el ahora condenado realizaba transacciones ilícitas con billetes de 1,000 córdobas falsificados en las zonas de Ocotal, Quilalí y Jalapa.

El modus operandi fue descubierto el 28 de enero de 2025 en Quilalí, cuando intentó pagar un artículo de 250 córdobas con un billete falso en un negocio local.

Al momento de su captura, la Policía Nacional le ocupó una billetera que contenía 15 falsos billetes de mil córdobas, todos con la misma serie.

En la misma resolución, la judicial ordenó a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional proceder con la destrucción inmediata del dinero falso, el cual se mantenía bajo resguardo como evidencia del caso.

La lectura de la sentencia se realizó mediante videoconferencia con la presencia de la fiscalía y la defensa técnica.

