Condenan a hombre a 30 años por quemar y matar a su compañero de tragos en Rivas

A 30 años de prisión por el delito de asesinato agravado fue condenado Juan Carlos Aguilar Obando, de 46 años, tras admitir que le prendió fuego a su compañero de tragos, provocándole la muerte por quemaduras de segundo y tercer grado en el 60 por ciento de su cuerpo.

Juan Carlos Aguilar Obando,

La sentencia fue dictada el pasado 3 de agosto por el doctor Félix Antonio Carrasco Sánchez, Juez de Distrito Penal de Audiencias de Rivas, quien estableció que la pena expirará el 22 de junio de 2056.

El crimen ocurrió entre la 1:20 y las 2:00 de la madrugada del pasado 12 de abril en un predio baldío ubicado cerca de la parte trasera de la gasolinera del mercado de Rivas, punto frecuentado por personas con problemas de adicción.

Aguilar Obando aprovechó que la víctima, Manuel Onan Uriarte Guzmán, de 42 años, se encontraba dormido en una hamaca para rociarlo con un líquido inflamable y prenderle fuego con un fósforo.

Producto de la gravedad de sus lesiones, Uriarte falleció a las 11:58 minutos de la noche del 22 de abril, en el hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua.

Posterior al ataque, el agresor huyó hacia Costa Rica en un intento por evadir la justicia; sin embargo, fue capturado en territorio costarricense el 8 de junio y entregado a la Policía Nacional de Nicaragua para enfrentar la causa penal que culminó con su condena.

