Condenan a 2 años a ex futbolista por accidente bajo efectos del alcohol

En el Juzgado Único de Ticuantepe se dictó una sentencia de dos años de prisión contra el ex futbolista Jason Telemaco Ingram Oporta, tras hallarlo culpable del delito de lesiones imprudentes en perjuicio de dos personas.

Jason Telemaco Ingram Oporta

La resolución está vinculada a un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado 9 de marzo en el kilómetro 13.5 de la carretera a Masaya.

De acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, Ingram Oporta conducía con un nivel de 1.08 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del percance, registrado a las 6:00 de la mañana.

Esa condición fue determinante en la colisión que dejó con lesiones de extrema gravedad, a Julio Francisco Jiménez Zúniga quien aún permanece bajo pronóstico reservado en un centro hospitalario.

En el mismo hecho, Ana Lucía Campos Zepeda, acompañante del ahora condenado, sufrió fracturas en ambas manos.

Durante la audiencia, el procesado admitió los hechos y se declaró culpable, acción que la autoridad judicial consideró al momento de establecer la pena de dos años de privación de libertad.

El fallo enfatiza la responsabilidad de los conductores al volante y las consecuencias penales de manejar bajo el influjo de bebidas embriagantes, especialmente cuando resultan víctimas con daños permanentes o en estado crítico.

Con esta sentencia, se cierra el proceso penal en primera instancia, mientras los familiares de las víctimas continúan pendientes de la evolución clínica de Jiménez Zúniga, cuya condición sigue siendo el aspecto más delicado derivado de este accidente en la capital.

Jason Telémaco Ingram Oporta, es oriundo de Bluefields, jugó con el Juventus, el Diriangen, y Ferrety de donde fue retirado por su problema de licor.

También estuvo al servicio de la Primera División de Costa Rica con los equipos Santos de Guápiles y Guanacaste con los que disputó 81 partidos, y luego fue retirado también por problemas de licor en el 2023.

