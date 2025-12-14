Tragedia en Colombia: Autobús con 40 estudiantes recién graduados cae en abismo de 80 metros matando a 10

Un autobús repleto de estudiantes que regresaban de una excursión de graduaciónen Tolú, Colombia, cayó más de 80 metros por un abismo en la vía Remedios-Segovia, Antioquia, dejando hasta el momento 10 personas muertas y 13 heridos, entre ellos 10 menores de edad.

Graduandos que celebraban en Colombia murieron al caer bus en barranco de 80 metros

El vehículo, que transportaba cerca de 40 personas del municipio de Bello, cayó al vacío en circunstancias que aún investigan las autoridades, mientras equipos de rescate luchan contra el terreno para extraer posibles víctimas atrapadas en los restos del autobús.

Lo que debió ser el cierre perfecto de una etapa estudiantil se transformó en tragedia cuando el bus, que transportaba graduandos que acababan de disfrutar días de playa en Tolú, perdió control en la vía Remedios-Segovia durante su retorno al municipio de Bello.

Testigos describieron el momento del impacto como «apocalíptico», con el vehículo rodando por el precipicio de más de 80 metros mientras los gritos de los pasajeros se mezclaban con el estruendo del metal retorciéndose. Fuentes del Nordeste antioqueño confirmaron que se trataba de una excursión de graduación, detalle que agrega dramatismo a una escena ya devastadora.

Al hospital municipal de Remedios llegaron 13 personas, 10 menores de edad y tres adultos. El estado de algunos es crítico, según fuentes hospitalarias que prefirieron mantener el anonimato.