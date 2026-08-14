Seis muertos tras explosión en una mina en Colombia

Se busca a un sexto empleado de la explotación minera que había quedado atrapado junto a sus compañeros.

Seis trabajadores quedaron atrapados el viernes (14.08.2026) en una mina en Colombia luego de una explosión, informaron las autoridades locales. Posteriormente «cinco de los seis trabajadores que permanecían atrapados fueron hallados sin vida», informó la Agencia Nacional de Minería (ANM) en un comunicado de prensa.

«En este momento, los socorredores mineros de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM en Ubaté mantienen de manera ininterrumpida las labores de búsqueda y rescate para localizar al sexto trabajador, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias», añadió la ANM.

Los seis trabajadores del yacimiento en el municipio rural de Cucunubá (centro) quedaron incomunicados tras la explosión, mientras que un séptimo «logró salir por sus propios medios», dijo en redes Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento andino de Cundinamarca.