Presidente Maduro afirma que sanciones de EE.UU. buscan el petróleo y atacar el proyecto bolivariano

En una entrevista con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que las sanciones y amenazas militares de Estados Unidos contra su país no se basan en la lucha contra el narcotráfico, sino en el interés por los recursos naturales venezolanos y el proyecto político del chavismo.

Maduro acusa a EE.UU. de sanciones por recursos de Venezuela

La conversación, que se realizó en el Palacio Presidencial de Venezuela, forma parte del programa «Conversando con Correa».

Maduro señaló que Venezuela posee la principal reserva de petróleo del mundo, la cuarta de gas y lo que podría ser la primera de oro, además de vastas tierras cultivables y un importante acuífero.

Según el mandatario, el «relato hollywoodense» de que Venezuela es un narcoestado busca justificar una agresión militar y un cambio de régimen.

El presidente venezolano denunció la presencia de «8 barcos de guerra y 1,200 misiles» en el Caribe, así como un submarino nuclear. También criticó a la gobernadora de Puerto Rico por ofrecer a su país como base militar para una operación contra Venezuela.

Maduro calificó la estrategia estadounidense como un intento de intimidar para sacar ventaja política, ya que, la oposición extremista ha desaparecido internamente.

En la entrevista, ambos líderes discutieron la situación del narcotráfico en la región.

Maduro enfatizó que, según la ONU, Venezuela es un territorio libre de cultivos ilícitos, a diferencia de Colombia, donde la producción de cocaína ha aumentado y gran parte se exporta a través de Ecuador.

El gobernante venezolano acusó a la banca estadounidense de ser el verdadero «cártel del norte», ya que ahí se lava la mayor parte del dinero del narcotráfico.

Al ser consultado sobre las alianzas de Venezuela con los países BRICS, especialmente Rusia y China, Maduro destacó que estas relaciones se basan en el respeto y el beneficio recíproco.

El presidente afirmó que Venezuela está mirando mucho hacia este grupo y que la asociación con China es estratégica, ya que forma parte del surgimiento de un «nuevo mundo multipolar».

El presidente Nicolás Maduro concluyó la entrevista asegurando que su pueblo no se dejará colonizar y que resistirá cualquier agresión, reafirmando que Venezuela está del lado correcto de la historia.

