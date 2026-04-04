Niño de 5 años murió en Medellín este Viernes Santo por desbordamiento de quebrada tras lluvias

El alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez, confirmó la muerte de la menor de edad, que se registró tras el desbordamiento de la quebrada La Máquina, en Manrique.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó durante la tarde de este viernes que un niña de 5 años de edad murió tras el desbordamiento de la quebrada La Máquina, en el barrio Manrique, debido a las fuertes lluvias que se han registrado durante las últimas horas en la capital antioqueña. El mandatario local dio a conocer también que un equipo social de la alcaldía, así como Bomberos de Medellín y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, están en el lugar donde se registraron los hechos brindándole apoyo a la familia del menor de edad y acompañando a la comunidad afectada.

Por lo pronto, no se conocen las circunstancias en las que perdió la vida el menor de edad, aunque algunas versiones señalan que habría muerto por el colapso de un muro de la vivienda donde se encontraba.