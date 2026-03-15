Nigeria: 20 fallecidos tras ataque de grupos armados

Al menos 20 personas, incluidos 12 militares, fueron asesinadas el pasado viernes durante una emboscada de grupos armados en Kyaram, estado de Plateau, en el centro de Nigeria. La Asociación para el Desarrollo de Kanam (KADA) denunció que los atacantes saquearon la zona tras el ataque.

Emboscada en Nigeria deja 20 muertos, incluidos 12 militares y 8 civiles

Según el reporte de la organización, el enfrentamiento ocurrió cuando efectivos militares y miembros de grupos de autodefensa locales intentaron repeler la incursión en la localidad de Kyaram.

Entre las víctimas fatales se cuentan dos oficiales de alto rango y ocho civiles que colaboraban en las labores de protección comunitaria. Después de la ofensiva, los atacantes saquearon la zona, llevándose ganado y dinero en efectivo de los residentes de la comunidad afectada.

La situación de violencia en las áreas rurales de Nigeria, atribuida a bandas conocidas localmente como «bandidos», generó una alerta constante entre la población civil.

Hasta el momento, las fuerzas armadas nigerianas no emitieron un pronunciamiento oficial sobre la pérdida de sus efectivos en esta emboscada que dejó un saldo fatal en el estado de Plateau.

Algunos estados de Nigeria, principalmente del centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

La violencia rural en Nigeria continúa siendo un desafío mayúsculo para las autoridades de seguridad del país africano más poblado.