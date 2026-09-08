Nepal: rescatan con vida a mujer de 64 años tras 10 días bajo lodo

Un insólito hecho sorprendió a los habitantes del pueblo de Betrawati, en la frontera entre Nepal y el Tíbet, donde una mujer de 64 años, fue rescatada con vida tras permanecer diez días atrapada bajo el barro, piedras y escombros de su casa, devastada por la potente riada registrada el pasado 26 de agosto.

Mujer de 64 años es rescatada con vida tras 10 días sepultada bajo el lodo en Nepal

El hallazgo ocurrió de forma fortuita cuando un grupo de pobladores que inspeccionaba las ruinas de la zona escuchó débiles gemidos y pedidos de auxilio que emergían desde la profundidad del lodo.

Tras alertar a los cuerpos de socorro, los rescatistas lograron abrir un acceso entre la masa de barro y, tras casi una hora de maniobras, hallaron a la mujer consciente.

Luego de hidratarla en el sitio, fue trasladada de urgencia en helicóptero hacia un centro hospitalario en Katmandú, donde se recupera de una infección en una de sus extremidades inferiores.

La supervivencia de la mujer representa un verdadero milagro para sus familiares, quienes tras diez días de intensa e infructuosa búsqueda la daban por fallecida y, apenas dos días antes del rescate, le habían oficiado los ritos funerales correspondientes.

Mientras la sobreviviente recibe atención médica especializada, las brigadas de emergencia continúan en la zona buscando los restos de su esposo, quien permanece en calidad de desaparecido.

