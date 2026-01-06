Naufragio en Nigeria deja cerca de 30 muertos y varios desaparecidos

El número de fallecidos por el hundimiento de una embarcación en el río Yobe, en el noreste de Nigeria, subió a 29 personas según confirmaron autoridades locales. La tragedia ocurrió el sábado cuando una barca con más de 50 pasajeros, en su mayoría granjeros y comerciantes, se hundió tras zarpar de la localidad de Adiyani, a unos 200 kilómetros de la capital estatal.

Sube a 29 los fallecidos por naufragio en río de Nigeria

Los equipos de rescate encontraron cuatro cuerpos más en las últimas horas, mientras continúan buscando entre 8 y 10 personas que siguen desaparecidas en las turbias aguas del río.

Mohammad Goje, secretario ejecutivo de la Agencia de Gestión de Emergencias de Yobe, informó que 13 heridos ya recibieron el alta hospitalaria tras ser atendidos por los servicios médicos locales.

Las primeras investigaciones apuntaron a una sobrecarga en la barca y problemas estructurales como causas principales del naufragio. La embarcación, que transportaba significativamente más personas de las recomendadas, presentaba defectos que comprometieron su estabilidad.

La tragedia se suma a una serie de incidentes similares en los ríos de Nigeria, donde muchas comunidades rurales dependen del transporte fluvial como principal medio de comunicación y comercio.