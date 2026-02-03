Mujer le prendió fuego a su esposo en Colombia

Un hombre de 28 años identificado como Alexis Ospina Piedrahíta, falleció debido a las graves quemaduras que sufrió después que su esposa lo roció con gasolina cuando discutían en una vivienda del barrio Loreto, en Valle de Aburrá, en Colombia.

“El resto se lo vació a él y ahí mismo prendió la candela, eso se incendió y él también. El muchacho que estaba al frente corrió a auxiliarlo y le dio pata a la puerta y la abrió y salió él quemado, en llamas”.

Aunque fue trasladado a un centro médico, su cuerpo no resistió. El caso es investigado por las autoridades policiales.