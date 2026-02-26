Madre y sus dos hijos mueren por impacto de dron con explosivos en Antioquia



Una madre y sus dos hijos fallecieron luego de que un dron con explosivos cayera sobre su vivienda, en la vereda de Jaguas, en el municipio de Segovia, Antioquia.

El lamentable hecho se produjo cuando dos grupos criminales, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, sostenían un enfrentamiento en la zona.

Uno de los drones usados por los delincuentes, que, por lo general van cargados con granadas de mortero, cayó sobre el hogar de María Cecilia Silva Silva, Yalusan Cano Silva y Alonso de Jesús Silva, las tres personas que fallecieron por la onda expansiva.

Las unidades de la Fuerza Pública se desplazan a la zona para verificar lo ocurrido, adelantar los actos urgentes y fortalecer las acciones investigativas que permitan ubicar y capturar a los responsables.