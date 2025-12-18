Hombre muere en Argentina al llevar regalos de Navidad a sus empleados

Un gesto de gratitud y cercanía terminó en tragedia para la comunidad rural de Argentina. El pasado martes 17 de diciembre, el ganadero argentino Rubén Juan Ruatta, de 58 años; perdió la vida en un accidente de tránsito mientras trasladaba cajas con regalos de Navidad destinados a sus empleados rurales.

El siniestro ocurrió en horas de la tarde sobre la ruta provincial Nº 13, en el paraje San Lorenzo, departamento Quebrachos, al sur de Santiago del Estero, Argentina; según informó el periódico Sur Santiagueño.

Ruatta conducía una camioneta Toyota Hilux 4×4 con rumbo a un campo en el departamento Moreno cuando el vehículo se salió de la calzada y se estrelló contra un quebracho colorado.

De acuerdo con testimonios preliminares, el ganadero habría sufrido una repentina descompensación, provocando la pérdida de control del vehículo. El impacto fue tan severo que la camioneta quedó destruida y la muerte de Ruatta resultó prácticamente instantánea.

Junto a Ruatta viajaban dos personas: Luis Alberto Beltomo, en el asiento del copiloto, y Néstor Carlos Combo, de 69 años, en la parte trasera. Ambos sobrevivieron al accidente; Beltomo fue trasladado a un centro asistencial con múltiples golpes y posibles fracturas, mientras que Combo sufrió solo aturdimiento y contusiones leves.

Tras casi dos horas de rescate, los equipos lograron recuperar el cuerpo del ganadero del interior del vehículo.