Accidente vial deja seis personas fallecidas en vía Ibagué – Bogotá

El vuelco de un bus intermunicipal provocó la muerte de seis personas, en una zona boscosa de la vía Ibagué – Bogotá en Colombia.

El bus transportaba alrededor de 27 pasajeros, quienes en su mayoría fueron trasladados por los organismos de socorro a centros asistenciales para evaluar su estado de salud.

El vehículo pertenecía a la empresa Coomotor y cubría la ruta Medellín – Florencia. Durante la noche de este lunes, según reportaron medios locales, se detuvo en Ibagué para recoger a más personas y luego seguir su camino.

Sobre las 3:30 de la mañana, el conductor, al parecer, perdió el control y el bus terminó chocando contra los árboles. En redes sociales, algunos testigos de lo ocurrido difundieron imágenes en las que se puede apreciar que el automotor terminó con los vidrios rotos y con fuertes impactos en su zona delantera.

Las autoridades realizan labores de investigación en la zona para determinar las hipótesis de lo que ocurrió.