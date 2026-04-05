Inundaciones dejan 144 muertos en Afganistán y Pakistán

Al menos 144 personas murieron por las inundaciones y lluvias torrenciales ocurridas en los últimos días en Afganistán y Pakistán.

144 muertos por inundaciones en Afganistán y Pakistán

La Autoridad Nacional de Desastres de Afganistán informó de 99 muertos y 104 heridos, mientras que en Pakistán fallecieron 45 personas, incluidos 23 menores de edad.

Las autoridades alertaron que continúan las intensas precipitaciones, por lo que la cifra final podría aumentar, según informaron medios locales.

Miles sin casa en Afganistán

Las inundaciones, ocurridas desde el pasado 26 de marzo, causaron la destrucción de más de 3,600 viviendas y devastaron más de 2,300 hectáreas de tierras de cultivo en Afganistán. Miles de familias se quedaron sin casa y sin acceso a servicios básicos.

Hay 337 kilómetros de carreteras gravemente dañados, lo que dificulta la respuesta de los servicios de emergencia y el envío de ayuda a las víctimas.

20 provincias afganas bajo el agua

Solo en las últimas 24 horas murieron once personas y otras once resultaron heridas en las provincias afganas de Kabul, Paruán, Daikundi, Kapisa, Paktia, Paktika, Maidan Wardak, Ghazni, Zabul, Uruzgán, Kandahar, Herat, Badghis, Ghor, Nimroz, Samangan, Tajar, Badajshán, Nangarhar, Laghman y Kunar.

En total, 20 de las 34 provincias del país están afectadas. Las inundaciones se suman al terremoto del viernes en el que murieron al menos nueve personas.

Pakistán: 23 niños entre los muertos

En la provincia paquistaní de Jáiber Pajtunjua, fronteriza con Afganistán, murieron 45 personas y 105 resultaron heridas. La Autoridad Provincial de Gestión de Desastres informó que la mayoría de los muertos, 23, son menores de edad.

También fallecieron 17 hombres y cinco mujeres. Las precipitaciones causaron hundimientos de cubiertas y muros, principal causa de las muertes. Hay 442 viviendas dañadas, 60 de ellas completamente destruidas. Pakistán alertó de nuevas precipitaciones, especialmente entre el 6 y el 9 de abril.