Localizan a minero que lleva 13 días atrapado bajo tierra, en México

El segundo de los cuatro trabajadores que el pasado 25 de marzo quedaron atrapados en una mina en el municipio El Rosario, en Sinaloa, México fue encontrado hambriento y deshidratado.

«Tras más de 312 horas de trabajo ininterrumpido, las brigadas de rescate localizaron con vida a Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango. De inmediato se activaron los protocolos para el rescate seguro del trabajador», reportó el Comando Unificado que coordina las operaciones de búsqueda en la Mina Santa Fe.

El minero se encuentra a 300 metros de profundidad, «deshidratado y con mucha hambre». Para tratar de sacarlo, los rescatistas tienen que recorrer más de tres kilómetros de túneles.

El pasado 25 de marzo, el colapso de una presa provocó el derrumbe y la inundación de la mina. En ese momento, 21 trabajadores lograron salir con vida, pero otros cuatro quedaron atrapados. Tres días más tarde, los rescatistas salvaron a José Alejandro Cústulo, de 44 años.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la mañana de este miércoles que el saldo provisional es de un minero rescatado; uno encontrado vivo, y otro, muerto; y uno más que todavía no ha sido localizado.

«No ha parado el rescate desde el primer momento. Ayer, después de 13 días, se encontró a uno de los mineros con vida, todavía no lo pueden sacar porque fueron buzos quienes se metieron a un lugar donde había mucha agua, están esperando el bombeo de agua para poder sacarlo. Lamentablemente también se encontró a otro minero, pero sin vida», detalló.