Incendio devora centro comercial en Rusia

Un fuerte incendio se produjo este domingo en un centro comercial en la ciudad rusa de Kaliningrado, dejando al menos tres personas heridas.

Fuerte incendio en un centro comercial en Rusia

Las llamas terminaron alcanzando los carros estacionados en las inmediaciones del mall, según informó la agencia de noticias RT en Español.

Fuego se extendió de 500 a mil metros cuadrados

Inicialmente, el fuego arrasó unos 500 metros cuadrados de la fachada del edificio. Después las autoridades informaron que el área afectada por el incendio aumentó a 1,000 metros cuadrados mientras los bomberos luchaban contra las llamas.

Los tres heridos recibieron atención médica necesaria tras ser evacuados del edificio comercial.

Materiales inflamables complican extinción

La evacuación del edificio terminó sin mayores complicaciones, pero la extinción del incendio se complicó debido a la elevada carga de fuego. Los materiales inflamables presentes en el interior del centro comercial dificultaron las labores de los bomberos.

Las autoridades rusas no informaron sobre las causas del siniestro que dejó pérdidas millonarias en el centro comercial de Kaliningrado.

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