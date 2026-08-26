Sismo de magnitud 5,4 sacude Colombia

Un sismo de magnitud 5,4 sacudió este miércoles la región oriental de Colombia, teniendo como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se registró a una profundidad de 149 kilómetros, sintiéndose con fuerza en varias zonas del territorio nacional.

El temblor fue percibido en ciudades principales como Bucaramanga, Bogotá, Medellín y Tunja, donde habitantes reportaron la sacudida a través de redes sociales.

A pesar de la intensidad del sismo, la gran profundidad a la que se originó amortiguó el impacto en la superficie, evitando daños estructurales severos en las edificaciones de los cascos urbanos cercanos.