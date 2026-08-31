Volcán Sinabung entra en erupción y expulsa ceniza a 3,500 metros

El volcán Sinabung, uno de los más activos de Indonesia, entró en erupción este lunes y expulsó una enorme columna de ceniza que alcanzó aproximadamente 3 mil 500 metros sobre su cima, informaron las autoridades vulcanológicas del país.

Indonesia eleva alerta por fuerte erupción del volcán Sinabung

La erupción se produjo alrededor de las 10:17 de la mañana, hora local, y se prolongó durante aproximadamente una hora, según el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos de Indonesia (PVMBG).

El Sinabung, de 2 mil 460 metros de altura, se encuentra en el norte de la isla de Sumatra y mantiene actividad volcánica constante desde 2013.

Ceniza alcanzó casi 6 mil metros

La densa columna de ceniza y humo llegó hasta unos 5 mil 960 metros sobre el nivel del mar y se desplazaba en dirección este y sureste.

Las autoridades señalaron que la actividad del volcán se había intensificado durante los últimos días, por lo que previamente se habían adoptado medidas preventivas en las zonas cercanas.

Entre ellas se encuentra el cierre de un área de acampada ubicada en la aldea de Kuta Gugung, en el distrito de Naman Teran, así como del acceso al lago Lau Kawar.

Indonesia: El volcan Gunung Sinabung, en el distrito de Karo, Sumatra del Norte, entró en erupción hoy, lunes (31/8), alrededor de las 10:17



Se observó una columna de ceniza que alcanzó aproximadamente 3.500 metros sobre la cima y se desplazó hacia el este hasta el sureste.… — Alertageo (@alertarojanot) August 31, 2026

Elevan alerta volcánica a nivel 3

Las autoridades elevaron el nivel de alerta del Sinabung al nivel 3 de una escala de 4.

También recomendaron a residentes y turistas mantenerse alejados en un radio de 3 kilómetros alrededor de la cima y de hasta 4,5 kilómetros en el sector sur-sureste.

Uno de los principales riesgos señalados corresponde a los lahares, corrientes de agua mezclada con ceniza, barro, rocas y otros materiales volcánicos que pueden descender rápidamente por las laderas.

La agencia indonesia de búsqueda y rescate, Basarnas, no había emitido hasta el momento una orden general de evacuación.

Sin embargo, algunos residentes de comunidades cercanas comenzaron a abandonar voluntariamente sus viviendas debido a la intensidad de la erupción y la caída de ceniza.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre la evolución del volcán.

Las erupciones del Sinabung han provocado tragedias en años anteriores.

En 2014, la actividad volcánica causó la muerte de 16 personas, mientras que en 2016 otras siete perdieron la vida.

Indonesia se encuentra sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona de elevada actividad sísmica y volcánica donde se concentra una gran cantidad de volcanes activos.