Naufragio de ferry en Chipre deja ocho muertos y 17 desaparecidos

Al menos ocho personas murieron y otras 17 permanecen desaparecidas después de que un ferry tipo catamarán naufragara este domingo frente a la costa norte de Chipre, mientras continúa una amplia operación de búsqueda y rescate.

Ferry con 267 personas naufraga frente a Chipre y deja varios muertos

La embarcación, identificada como FILOJET, transportaba a 267 personas, entre 259 pasajeros y ocho tripulantes, y había partido del puerto de Kyrenia, también conocido como Girne, con destino a Taşucu, en Turquía, cuando comenzó a hacer agua y terminó volcando.

Los primeros balances cambiaron rápidamente durante las labores de rescate. El reporte más reciente citado por la agencia de noticias Reuters confirma ocho fallecidos y 17 personas todavía sin localizar, mientras cientos de pasajeros lograron ser rescatados con vida.

Capitán y tripulación investigados

Las autoridades turcochipriotas iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del naufragio y mantienen bajo investigación al capitán y los otros siete miembros de la tripulación.

El ferry comenzó a presentar problemas poco después de zarpar. Sobrevivientes relataron movimientos bruscos antes de que la proa sufriera daños y la embarcación terminara volcada.

Aunque inicialmente algunas autoridades relacionaron el accidente con condiciones meteorológicas adversas, la causa definitiva todavía no ha sido establecida.

Helicópteros y embarcaciones buscan a desaparecidos

Buscan a 17 desaparecidos tras naufragio de ferry entre Chipre y Turquía

La operación de rescate movilizó unidades de la Guardia Costera turcochipriota y turca, helicópteros, embarcaciones privadas y equipos especializados.

Imágenes difundidas desde la zona mostraron a numerosos pasajeros con chalecos salvavidas sobre el casco volcado del ferry, mientras barcos se acercaban para auxiliarlos.

El buque terminó completamente sumergido y se encuentra a gran profundidad, por lo que las autoridades evalúan el uso de equipos especializados para continuar la búsqueda de las personas desaparecidas.

Ferry cubría ruta entre Chipre y Turquía

🇨🇾 ⛴️ Video interno muestra chalecos puestos justo antes del vuelco

Un ferry catamarán con 267 personas a bordo salió este domingo del puerto de Kyrenia rumbo a Taşucu y a los pocos minutos empezó a entrar agua. Las imágenes grabadas dentro captan a los pasajeros colocándose los… — ULTI (@ULTIMAHORAENX) August 30, 2026

El catamarán operaba una de las rutas marítimas regulares que conectan el norte de Chipre con la costa mediterránea de Turquía.

El accidente ocurrió frente a Kyrenia, una conocida zona turística situada en la costa septentrional de la isla.

Las autoridades señalaron que ninguno de los sobrevivientes rescatados inicialmente se encontraba en condición crítica, aunque algunos fueron trasladados a centros hospitalarios para recibir atención.